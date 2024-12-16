Людмиле Таран во Владивостоке запретили занимать руководящие должности

Во Владивостоке на очередном заседании думы принял участие исполняющий обязанности прокурора города. Одной из тем встречи стало заявление о применении мер ответственности в отношении Людмилы Таран, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
Проверка ведомства показала, что Людмила Таран участвовала в голосовании на заседания общественной комиссии по благоустройству, где поднимались вопросы о выделении денег аффилированным ей ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона» и ООО «Управляющая компания Регион-ЖКХ».
«О возникновении у нее личной заинтересованности в решении поставленных вопросов депутат в установленном порядке губернатора Приморского края не проинформировала. Депутатский корпус принял коллективное решение о невозможности Людмилы Таран впредь занимать какие-либо должности, в том числе руководящие, в думе города Владивостока до окончания срока ее полномочий как депутата», — прокомментировали в ведомстве.