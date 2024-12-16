Людмиле Таран во Владивостоке запретили занимать руководящие должности

«О возникновении у нее личной заинтересованности в решении поставленных вопросов депутат в установленном порядке губернатора Приморского края не проинформировала. Депутатский корпус принял коллективное решение о невозможности Людмилы Таран впредь занимать какие-либо должности, в том числе руководящие, в думе города Владивостока до окончания срока ее полномочий как депутата», — прокомментировали в ведомстве.