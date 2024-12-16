Бывший краснокамский чиновник проиграл суд по своему увольнению в кассации

Согласно картотеке Седьмого кассационного суда в Челябинске, его жалоба слушалась 12 декабря, решение еще не опубликовано. Источник, близкий к властям, сообщил «Ъ-Прикамье», что бывшему чиновнику было отказано в удовлетворении жалобы.
Ранее с требованиями об увольнении господина Максимчука в связи с утратой доверия в суд обратился прокурор Краснокамска. Основанием для этого стали допущенные краснокамским чиновником нарушения антикоррупционного законодательства.
По версии надзорного органа, в 2019 году отчим приятеля господина Максимчука за 2,3 млн руб. приобрел на аукционе по приватизации муниципального имущества нежилое помещение площадью 120,4 кв. м (ул. Карла Маркса, 14а). Вторым участником аукциона было ООО «Атлант», руководителем которого является муж двоюродной сестры Антона Максимчука — Денис Черемных. Как отмечает прокуратура, второй участник аукциона не пытался предложить более высокую цену за муниципальное имущество, что позволило приобрести помещение по начальной цене. При этом Антон Максимчук был председателем аукционной комиссии.
Сначала Краснокамский, а потом и Пермский краевой суд поддержали требование прокуратуры. Сразу после вступления решения в законную силу чиновник был уволен с муниципальной службы.