«Пропавший» омский чиновник обнаружился в Минздраве

«Назначить Банникова Антона Александровича заместителем министра здравоохранения Омской области, начальником правового управления Министерства здравоохранения Омской области 16 декабря 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — обозначено в документе.
Напомним, уроженец Челябинска начинал карьеру с поста главного специалиста отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Главного государственно-правового управления администрации Омской области в 2002 году. С 2005 по 2013 год трудился на различных должностях в Министерстве государственно-правового развития Омской области, после чего последовательно назначался замначальника Главного государственно-правового управления Омской области, начальником управления судебной и административно-правовой работы управления, а с декабря 2015-го руководителем Главного государственно-правового управления Омской области.
Как заметил «СуперОмск», в начале ноября 2024 года имя Антона Банникова исчезло со страницы «Руководство» Главного государственно-правового управления Омской области, никакой информации о дальнейшей судьбе управленца с тех пор не появлялось.
Согласно официальному сайту Минздрава Омской области, у главы ведомства Дмитрия Маркелова два первых заместителя (одна из должностей вакантна) и с текущей даты 5 заместителей, включая Ольгу Богданову, статус которой указан как «заместитель министра здравоохранения Омской области, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области».