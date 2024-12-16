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«Пропавший» омский чиновник обнаружился в Минздраве

В понедельник, 16 декабря 2024 года, обнародовано распоряжение и. о. губернатора Омской области Рустама Мингазова о крупном назначении в Минздраве Омской области. Примечательно, что этим документом снимается интрига с исчезновением главы Главного государственно-правового управления Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

«Назначить Банникова Антона Александровича заместителем министра здравоохранения Омской области, начальником правового управления Министерства здравоохранения Омской области 16 декабря 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — обозначено в документе.

Напомним, уроженец Челябинска начинал карьеру с поста главного специалиста отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Главного государственно-правового управления администрации Омской области в 2002 году. С 2005 по 2013 год трудился на различных должностях в Министерстве государственно-правового развития Омской области, после чего последовательно назначался замначальника Главного государственно-правового управления Омской области, начальником управления судебной и административно-правовой работы управления, а с декабря 2015-го руководителем Главного государственно-правового управления Омской области.

Как заметил «СуперОмск», в начале ноября 2024 года имя Антона Банникова исчезло со страницы «Руководство» Главного государственно-правового управления Омской области, никакой информации о дальнейшей судьбе управленца с тех пор не появлялось.

Согласно официальному сайту Минздрава Омской области, у главы ведомства Дмитрия Маркелова два первых заместителя (одна из должностей вакантна) и с текущей даты 5 заместителей, включая Ольгу Богданову, статус которой указан как «заместитель министра здравоохранения Омской области, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области».