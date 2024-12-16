«Пропавший» омский чиновник обнаружился в Минздраве

Напомним, уроженец Челябинска начинал карьеру с поста главного специалиста отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Главного государственно-правового управления администрации Омской области в 2002 году. С 2005 по 2013 год трудился на различных должностях в Министерстве государственно-правового развития Омской области, после чего последовательно назначался замначальника Главного государственно-правового управления Омской области, начальником управления судебной и административно-правовой работы управления, а с декабря 2015-го руководителем Главного государственно-правового управления Омской области.