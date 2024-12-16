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Вучич объявил о переговорах с США и РФ из-за санкций

Сербия вступит в переговоры с Россией и США из-за перспективы угрозы санкций в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщает новостная телерадиокомпания B92, Вучич знает о планах США и других стран Евросоюза ввести ограничения против NIS. Рестрикции в отношении компании могут стать угрозой для безопасности граждан страны.

Сербский президент уточнил, что переговоры с американцами и россиянами он намерен начать с 16 декабря, рассказали «Ведомости».

14 декабря Вучич заявил о намерении США ввести санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии». Если это произойдет, то оператор нефтепровода в Хорватии перекроет доступ сырья в Сербию.

«Газпром нефть» имеет долю в сербской компании NIS. Власти республики предполагают, что им придется выкупить долю российской компании, чтобы избежать санкций. Пока известно о том, что переговоры о приобретении контрольного пакета акций зашли в тупик.

переговоры
санкции