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Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

МИНСК, 16 дек — РИА Новости. Белоруссия претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности, заявил замглавы МИД республики Юрий Амбразевич.

«Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны», — заявил замминистра в понедельник в Минске на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья.