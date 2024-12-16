Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

«Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны», — заявил замминистра в понедельник в Минске на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья.