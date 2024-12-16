Юрий Слюсарь поручил разработать план по улучшению работы транспорта

ГУ МВД Ростовской области и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по ЮФО начали проводить совместные регулярные рейды на Привокзальной площади в Ростове. В ходе них были выявлены незаконные перевозчики и нарушения в части изменений конструкции транспорта. По данным фактам составлены административные протоколы. Также были установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений стоянки транспорта.