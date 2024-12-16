Юрий Слюсарь поручил разработать план по улучшению работы транспорта

ГУ МВД Ростовской области и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по ЮФО начали проводить совместные регулярные рейды на Привокзальной площади в Ростове. В ходе них были выявлены незаконные перевозчики и нарушения в части изменений конструкции транспорта. По данным фактам составлены административные протоколы. Также были установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений стоянки транспорта.
В Ростовской области реализуется программа обучения по специальности «Водитель категории “D”». В 2025 году планируется поэтапно увеличивать уровень заработной платы.
«Также план включает в себя: корректировку маршрутной сети для перераспределения общественного транспорта на наиболее загруженные маршруты, чтобы сократить время ожидания автобусов и очереди на остановках», — говорится в сообщении.
Всего в регионе необходимо обновить 210 автобусов, из которых 100 — в Ростове.