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И.о. мэра Самары Иван Носков встретился с добровольцами-поисковиками

В Самаре отметили 10-летие отряда «ЛизаАлерт».

Источник: администрация Самары

В этом году отряду добровольцев-поисковиков «ЛизаАлерт» в Самарской области исполнилось 10 лет. В честь этого в Самаре провели праздничное мероприятие. На нем с волонтерами встретился и.о. мэра Самары Иван Носков.

— Он вручил директору АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области», куратору ДПСО «ЛизаАлерт» Владимиру Рябову пять радиостанций, — прокомментировала пресс-служба мэрии.

Добровольцы «ЛизаАлерт» ищут пропавших людей как в населенных пунктах, так и в природной среде. Только в 2024 году им поступило более 1000 заявок. В отряд приходят люди разных профессий, которые занимаются поиском в свободное время, а нужный опыт получают во время обучения и реальных поисков.