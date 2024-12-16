И.о. мэра Самары Иван Носков встретился с добровольцами-поисковиками

Добровольцы «ЛизаАлерт» ищут пропавших людей как в населенных пунктах, так и в природной среде. Только в 2024 году им поступило более 1000 заявок. В отряд приходят люди разных профессий, которые занимаются поиском в свободное время, а нужный опыт получают во время обучения и реальных поисков.