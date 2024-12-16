И.о. мэра Самары Иван Носков встретился с добровольцами-поисковиками

В этом году отряду добровольцев-поисковиков «ЛизаАлерт» в Самарской области исполнилось 10 лет. В честь этого в Самаре провели праздничное мероприятие. На нем с волонтерами встретился и.о. мэра Самары Иван Носков.
— Он вручил директору АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области», куратору ДПСО «ЛизаАлерт» Владимиру Рябову пять радиостанций, — прокомментировала пресс-служба мэрии.
Добровольцы «ЛизаАлерт» ищут пропавших людей как в населенных пунктах, так и в природной среде. Только в 2024 году им поступило более 1000 заявок. В отряд приходят люди разных профессий, которые занимаются поиском в свободное время, а нужный опыт получают во время обучения и реальных поисков.