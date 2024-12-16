Хинштейн посоветовал комментирующим работу ВС чиновникам надеть погоны

«Мне кажется неправильным, когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, включая уважаемых разных наших коллег, начинают выступать как военачальники, давать оценку событиям, действиям наших вооруженных сил, других формирований, называть цифры каике-то, количество населенных пунктов и тому подобное — это абсолютно недопустимо. Все решения принимаются теми, кто на это уполномочен, все цифры называются теми, кто на это уполномочен, все оценки даются теми, кто на это уполномочен. Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — сказал он.