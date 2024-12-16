США начали поставки танков Abrams на Тайвань

Как сообщает издание Taiwan News, пока в Тайвань на грузовом судне прибыло 38 американских танков M1A2T Abrams. Оружие доставили в порт Тайбэя, а затем транспортировали на военную базу, которая находится рядом с городом Синьчжу, рассказывает «Интерфакс».
Сделка о поставках танков на сумму порядка 1,2 млрд долларов была оформлена между Тайванем и США в 2019 году. Остальные танки будут доставлены заказчику минобороны США в 2025—2026 годах.
В ноябре 2024 года стало известно, что тайваньские власти ведут переговоры с США о покупке 60 истребителей-бомбардировщиков F-35, 10 кораблей, списанных со службы, эсминцев с системой противоракетной обороны Aegis и другого вооружения.
Китай в ответ на поставки оружия Тайваню ранее ввел санкции в отношении военных компаний США. Рестрикции распространяются на 13 предприятий и шестерых руководителей. В МИД КНР объяснили введение ограничений тем, что США, вооружая Тайвань, нарушает принцип «одного Китая», что рассматривается как серьезное вмешательство во внутренние дела страны.