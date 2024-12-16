США начали поставки танков Abrams на Тайвань

Как сообщает издание Taiwan News, пока в Тайвань на грузовом судне прибыло 38 американских танков M1A2T Abrams. Оружие доставили в порт Тайбэя, а затем транспортировали на военную базу, которая находится рядом с городом Синьчжу, рассказывает «Интерфакс».