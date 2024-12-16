Над военной базой США в Огайо пролетели дроны неизвестного происхождения

В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
«После того, как были замечены дроны над (базой) Райт-Паттерсон, было выпущено оповещение для летчиков о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы», — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что с тех пор воздушное пространство базы было открыто.
«Я могу подтвердить, что небольшие воздушные системы были замечены над Райт-Паттерсон… Руководство определило, что они не повлияли на находящихся на базе людей, объекты или активы», — заявил порталу представитель базы Боб Пуртиман. При этом он добавил, что дроны различались по размеру и конфигурации.
War Zone напоминает, что эта база представляет собой важный объект для ВВС США: на ней находятся командование их материального обеспечения, центр воздушной и космической разведки, а также исследовательская лаборатория.