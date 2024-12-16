Магдеев поручил организовать круглосуточную уборку снега в Челнах

«Есть положительные примеры, когда благодарят дворников, но есть и отрицательные — к управляющим компаниям. По итогам года мы дадим оценку действиям управляющих компаний и тем, кто не выполняет свои обязательства перед жителями. Результат будет известен», — сказал мэр.