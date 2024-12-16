Иван Носков об уборке снега во дворах Самары: «УК сработали слабо»

Управляющие компании плохо справились с уборкой снега в Самаре. В некоторых дворах дворники вообще не выходили еще на работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. мэра Иван Носков.
«Управляющие компании сработали слабо. Видно, что в некоторых дворах не выходили дворники ни в выходные, ни утром», — отметил глава города.
По словам Ивана Носкова, недобросовестные УК и ТСЖ ждет наказание. Их будут привлекать к ответственности вместе с Госжилинспекцией. Управляющие компании, которые добросовестно выполняют свою работу, будут поощрять.
В целом и.о. главы Самары оценил уборку города после ночного снегопада 16 декабря 2024 года на тройку.