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Иван Носков об уборке снега во дворах Самары: «УК сработали слабо»

В некоторых дворах Самары дворники не убирали снег ни в выходные, ни утром в понедельник.

Источник: соцсети

Управляющие компании плохо справились с уборкой снега в Самаре. В некоторых дворах дворники вообще не выходили еще на работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. мэра Иван Носков.

«Управляющие компании сработали слабо. Видно, что в некоторых дворах не выходили дворники ни в выходные, ни утром», — отметил глава города.

По словам Ивана Носкова, недобросовестные УК и ТСЖ ждет наказание. Их будут привлекать к ответственности вместе с Госжилинспекцией. Управляющие компании, которые добросовестно выполняют свою работу, будут поощрять.

В целом и.о. главы Самары оценил уборку города после ночного снегопада 16 декабря 2024 года на тройку.