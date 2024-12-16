Лукашенко посетит Национальный музей Омана, мать директора которого белоруска

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 декабря, посетит Национальный музей Омана, мать директора которого белоруска. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что рабочая программа продолжается в Омане в понедельник, 16 декабря. В телеграм-канале отметили, что глава государства выехал в Национальный музей Султаната Оман. Уточняется, что экскурсия в музее будет проводиться на русском языке.
«И ее проведет гендиректор музея. Его мать — уроженка Беларуси!» — уточнили в сообщении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подарил султану Омана слуцкий пояс и пулемет времен войны.
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