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Лукашенко посетит Национальный музей Омана, мать директора которого белоруска

Лукашенко посетит Национальный музей Омана 16 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 декабря, посетит Национальный музей Омана, мать директора которого белоруска. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что рабочая программа продолжается в Омане в понедельник, 16 декабря. В телеграм-канале отметили, что глава государства выехал в Национальный музей Султаната Оман. Уточняется, что экскурсия в музее будет проводиться на русском языке.

«И ее проведет гендиректор музея. Его мать — уроженка Беларуси!» — уточнили в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подарил султану Омана слуцкий пояс и пулемет времен войны.

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