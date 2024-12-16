Амбразевич: «Орешник» — превентивная мера для желающих воевать с Беларусью

«Обстановка в мире и вокруг Беларуси остается такой же сложной, как и в течение последних лет, продолжается рост вооруженных очагов напряженности, один из которых полыхает на юге наших границ, грозит взорваться Ближний Восток».
Замминистра подчеркнул, что Минск не может не беспокоить накопление военного потенциала НАТО у белорусских границ.
«Постоянно происходит наращивание войск НАТО вблизи белорусских рубежей на западном направлении, что вызывает дополнительный рост напряженности. Нас не может не беспокоить этот факт», — заявил Амбразевич.
По его словам, именно в связи с этим президент Беларуси обратился к своему российскому коллеге с просьбой разместить в Беларуси новейший ракетный комплекс «Орешник».
«Это превентивная мера для того, чтобы успокоить некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, как отметил президент».
«Орешник» в Беларуси
О размещении «Орешника» в Беларуси стало известно после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря в Минске. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что считает это возможным и добавил, что комплексы могут передать во второй половине 2025 года.
Появление системы в республике может стать ответом на решение США и Германии разместить американские ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ, о котором ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.