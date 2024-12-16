Сийярто заявил о намерении ЕС выделить Украине €6 млрд на оружие

«Судя по предложениям, включенным в повестку дня, большинство все еще не видит новой реальности. Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества. Несмотря на возможность рождественского перемирия и массового обмена пленными [между Россией и Украиной], сегодня они хотят высвободить более €6 млрд на расходы по поставкам оружия и подталкивают украинцев к отправке 18-летних парней на фронт», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).