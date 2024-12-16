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Сийярто заявил о намерении ЕС выделить Украине €6 млрд на оружие

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза вместо того, чтобы подумать о рождественском перемирии, планируют рассмотреть вопрос о выделении на поставки вооружений Украине 6 млрд евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на заседание с коллегами в Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

«Судя по предложениям, включенным в повестку дня, большинство все еще не видит новой реальности. Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества. Несмотря на возможность рождественского перемирия и массового обмена пленными [между Россией и Украиной], сегодня они хотят высвободить более €6 млрд на расходы по поставкам оружия и подталкивают украинцев к отправке 18-летних парней на фронт», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также посетовал, что на заседании в Брюсселе будет рассматриваться вопрос о введении санкций против ряда грузинских госслужащих только потому, что «народ Грузии осмелился выбрать себе суверенное правительство».

«Сегодня будет большая схватка, но мы не отступим от позиции сторонников мира: нам нужно не новое оружие, а прекращение огня на Украине!» — заключил министр.

По сообщениям из Брюсселя, военная помощь Украине, ситуация в Сирии после окончания правления Башара Асада и возможные санкции против властей Грузии станут главными темами последнего в этом году заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Оно пройдет под председательством новой главы дипломатии ЕС Каи Каллас.