Лукашенко приехал в Национальный музей Омана

Интересно, что генеральный секретарь музея Жамаль аль-Мусави владеет русским языком, его мать — уроженка Беларуси. «Я хорошо знаком с Беларусью и ее историей, поскольку это моя родина по материнской линии. Горжусь тем, что наши предки проявили патриотизм и героизм в сохранении родной земли и ее независимости, отдав за нее свои жизни во время Великой Отечественной войны. В нашей семье в Омане бережно хранятся семейные документы, рассказывающие об истории жизни наших белорусских предков», — рассказывал он несколько лет назад в интервью БЕЛТА.