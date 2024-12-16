Лукашенко приехал в Национальный музей Омана

Национальный музей расположен напротив султанского дворца Аль-Алам. Декрет о строительстве нового здания музея был издан 20 ноября 2013 года. Его официальное открытие состоялось 30 июля 2016 года.
Общая площадь музея составляет 13,7 тыс. кв.м, из которых 4 тыс. выделены под 14 выставочных залов: «Земля и Люди», «Великолепие Ислама», «Оман и мир», галереи морской истории, оружия и брони, доисторической и древней истории, нематериального наследия, Афладжа (ирригационная система в Омане) и другие. Под временные выставки выделено 400 кв.м.
Национальный музей Омана стал первым музеем на Ближнем Востоке, который использует арабский шрифт Брайля для слабовидящих.
Интересно, что генеральный секретарь музея Жамаль аль-Мусави владеет русским языком, его мать — уроженка Беларуси. «Я хорошо знаком с Беларусью и ее историей, поскольку это моя родина по материнской линии. Горжусь тем, что наши предки проявили патриотизм и героизм в сохранении родной земли и ее независимости, отдав за нее свои жизни во время Великой Отечественной войны. В нашей семье в Омане бережно хранятся семейные документы, рассказывающие об истории жизни наших белорусских предков», — рассказывал он несколько лет назад в интервью БЕЛТА.
В 2018 году между Национальным историческим музеем Беларуси и Национальным музеем Султаната Оман подписан меморандум о взаимопонимании, проводится обмен выставками.
Во время визита в Оман в октябре 2024 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко передал в дар музею факсимильное издание Франциска Скорины, в котором собраны все известные работы белорусского первопечатника.
Осенью 2019 года в Национальном художественном музее Беларуси состоялась выставка «Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие» из коллекции Национального музея султаната. А в Национальном музее Омана в 2020—2021 годах была представлена экспозиция «Узоры и символы: наследие белорусского орнамента», отображающая многообразные традиционные народные обычаи, показанные в символах, декоративных узорах и тканых принтах.