NYT: Трамп никогда не предоставит Украине гарантий безопасности США

Власти Украины неоднократно заявляли о желании Киева в ближайшее время стать членом НАТО. Зеленский допускал остановку «горячей фазы» конфликта, если подконтрольные Киеву территории будут взяты «под зонтик» военного блока. При этом он сам признавал, что никаких предложений на этот счет Украина не получала. На саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года страны Группы семи заявили о намерениях заключить с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, это должно было «компенсировать» ей отсутствие приглашения в альянс, которого добивался Киев. С тех пор Украина заключила более полутора десятков двусторонних соглашений.