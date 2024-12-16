Нового главу Тольятти выберут на внеочередном заседании городской думы 19 декабря

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти запущен решением городской думы на заседании 9 октября. Заявки от кандидатов принимались до 11 декабря включительно, всего претендуют на должность главы Тольятти 13 человек, главным образом политические ноу-неймы.