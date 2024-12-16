Андрей Бочаров призвал чиновников успеть сдать проекты до конца года

Также он обратил внимание на необходимость продолжить начатую несколько лет назад традицию по поздравлению бойцов на передовой. Для военнослужащих подразделений, находящихся в зоне ответственности региона, будут вновь переданы праздничные наборы. Их формирование уже началось.