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Андрей Бочаров призвал чиновников успеть сдать проекты до конца года

16 декабря в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое итогам уходящего года, предстоящим праздникам и поддержке бойцов СВО.

Руководитель потребовал от чиновников максимальной концентрации на ключевых для региона вопросах.

— Прошу руководителей органов исполнительной власти, руководителей муниципальных образований Волгоградской области сконцентрировать внимание на оперативном завершении работ по запланированным на 2024 год проектам. Также в ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, уделить особое внимание детям участников специальной военной операции, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Также он обратил внимание на необходимость продолжить начатую несколько лет назад традицию по поздравлению бойцов на передовой. Для военнослужащих подразделений, находящихся в зоне ответственности региона, будут вновь переданы праздничные наборы. Их формирование уже началось.