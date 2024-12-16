«Ни одного юридического факта». Банарь про отчет о нарушениях на выборах в Румынии

«Итоги первого тура президентских выборов в Румынии были аннулированы на основании отчета спецслужб. Если с ним ознакомиться, то выяснится, что это не отчет, а какой-то рассказ о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ни одного юридического факта, ни одного зарегистрированного события, которое могло бы на что-то повлиять. Например, говорят о том, что один из кандидатов присутствовал на платформе, на которой были малоактивны другие кандидаты, что создало перевес в его сторону. В данном случае речь идет о TikTok. Но это же абсолютная глупость! Кто-то использует одну платформу, кто-то другую», — сказал Сергей Банарь.