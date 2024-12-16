Спикер свердловского заксобрания подписала соглашение с парламентом ДНР

«Соглашение — продолжение той работы, которая у нас уже идет. Теперь она будет более системной. Мы продолжим консультировать донецких парламентариев, обмениваться опытом в законотворчестве», — пояснила спикер.
Людмила Бабушкина напомнила, что сотрудничество между парламентами Среднего Урала и ДНР налажено с 2022 года. По ее словам, была выстроена «эффективная работа парламентариев» Свердловской области с общественниками и руководством Макеевки и ДНР. «Лично я дважды была на Донбассе. В декабре прошлого года посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования: инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные системы. Передавали новогодние подарки для детей Макеевки», — отметила госпожа Бабушкина.
Напомним, Константин Кузьмин сменил на посту спикера парламента ДНР Артема Жогу, который в начале октября был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Отмечалось, что свердловские власти выстроили диалог с господином Жогой в направлении «оборонного комплекса».