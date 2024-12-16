Лукашенко: Беларусь и Оман разработают дорожную карту сотрудничества

После посещения в понедельник 16 декабря в Маскате Национального музея Омана, Александр Лукашенко и Султан Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжили общение. «Вот как раз сейчас буду встречаться с Султаном. Мы определим несколько конкретных направлений уже не сотрудничества, а наших действий. И мы начнем это делать до того, как он приедет к нам», — отметил Александр Лукашенко.