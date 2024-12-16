Лукашенко: Беларусь и Оман разработают дорожную карту сотрудничества

«Мы создадим межправительственную комиссию или комитет, выработаем дорожную карту, план. В будущем году Султан пообещал приехать в Беларусь. И к этом у времени мы выработаем дорожную карту. И не только будем ждать ее утверждения, но и кое-что сделаем практически», — сказал глава государства.
После посещения в понедельник 16 декабря в Маскате Национального музея Омана, Александр Лукашенко и Султан Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжили общение. «Вот как раз сейчас буду встречаться с Султаном. Мы определим несколько конкретных направлений уже не сотрудничества, а наших действий. И мы начнем это делать до того, как он приедет к нам», — отметил Александр Лукашенко.
Он пояснил, в ходе переговоров накануне они с Султаном Омана определились стратегически. «А вот сейчас мы с ним встретимся в такой рабочей обстановке и поговорим о конкретных программах и проектах. Они уже наработаны», — рассказал глава государства.