Песков рассказал, как Путин отнесся к идее «рождественского перемирия»

«Команда Трампа во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Второе, вы знаете, что Путин говорил с Орбаном, поддержал мирные усилия, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможности «рождественского перемирия».
«Команда Трампа во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Второе, вы знаете, что Путин говорил с Орбаном, поддержал мирные усилия, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно (президент Украины Владимир.—»Ъ«) Зеленский», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможности «рождественского перемирия».
Венгерский премьер в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил масштабный обмен пленными и «рождественское перемирие» в зоне конфликта на Украине. Киев отказался от этого предложения. Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя предложение господина Орбана, сказал, что перемирие на Рождество может быть первым шагом к полной остановке боевых действий на Украине.