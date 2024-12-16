Песков рассказал, как Путин отнесся к идее «рождественского перемирия»

Венгерский премьер в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил масштабный обмен пленными и «рождественское перемирие» в зоне конфликта на Украине. Киев отказался от этого предложения. Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя предложение господина Орбана, сказал, что перемирие на Рождество может быть первым шагом к полной остановке боевых действий на Украине.