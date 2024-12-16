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Песков рассказал, как Путин отнесся к идее «рождественского перемирия»

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поддержал усилия премьера Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, но их не поддержал Киев.

Источник: РИА "Новости"

«Команда Трампа во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Второе, вы знаете, что Путин говорил с Орбаном, поддержал мирные усилия, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможности «рождественского перемирия».

«Команда Трампа во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Второе, вы знаете, что Путин говорил с Орбаном, поддержал мирные усилия, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно (президент Украины Владимир.—»Ъ«) Зеленский», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможности «рождественского перемирия».

Венгерский премьер в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил масштабный обмен пленными и «рождественское перемирие» в зоне конфликта на Украине. Киев отказался от этого предложения. Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя предложение господина Орбана, сказал, что перемирие на Рождество может быть первым шагом к полной остановке боевых действий на Украине.

Путин Владимир
Песков Дмитрий