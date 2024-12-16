Лукашенко: Султан Омана предлагает создать в стране хаб белорусских товаров

«Султан предложил стратегические направления сотрудничества. Для нас очень важно, чтобы мы определили точку. Порт, может быть, еще что-то будем смотреть. И оттуда пошли наши технологии, которые в Омане нужны. Поэтому мы будем на белорусских технологиях создавать здесь совместные предприятия и будем двигаться на запад, на восток, на север отсюда с Индийского океана, продавая свои товары, — сказал Александр Лукашенко. — Очень хорошее предложение внес Султан — создать здесь хаб — такой центр белорусских товаров. И я вчера ему честно сказал, что производить мы научились много чего. Торговать — еще не очень. Ну, а они издревле (умеют торговать. — Прим. БЕЛТА). И в этом плане пообещали нам оказать помощь. Словом, закрытых тем вообще не было. Интерес огромный у Омана к Беларуси. Мы, наверное, не очень активничали здесь».