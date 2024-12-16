МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси

Амбразевич назвал разумным, что ни одно государство не хочет, чтобы у его границ происходили вооруженные действия. И добавил, что Беларусью с самого начала предпринимались миротворческие шаги для предотвращения эскалации конфликта. И напомнил, что изначально белорусские власти заявляли, что претендуют на место за столом мирных переговоров по Украине. Дипломат также сказал, что хочет Беларусь по итогам мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.