МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси

В Министерстве иностранных дел сказали, что в финальных договоренностях по урегулированию конфликта в Украине должны учитываться и интересы Беларуси, передает БелТА.
По словам замминистра иностранных дел Юрия Амбразевича, Беларусь как никакая другая страна заинтересована в мирном урегулировании украинского конфликта, так как ситуация на ее южных границах очень сложная. Белорусский дипломат назвал абсурдными обвинения Минска в пособничестве агрессии на этом фоне.
— Располагаясь по соседству с Украиной, Беларусь как никто другой заинтересована в скорейшем мирном урегулировании этого конфликта, — заявил он.
Амбразевич назвал разумным, что ни одно государство не хочет, чтобы у его границ происходили вооруженные действия. И добавил, что Беларусью с самого начала предпринимались миротворческие шаги для предотвращения эскалации конфликта. И напомнил, что изначально белорусские власти заявляли, что претендуют на место за столом мирных переговоров по Украине. Дипломат также сказал, что хочет Беларусь по итогам мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
— Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе интересы белорусской стороны, — подчеркнул замминистра.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.
Еще стало известно, что Лукашенко посетит Национальный музей Омана, мать директора которого белоруска.