Текслер встретился с новым управляющим Челябинским отделением Сбербанка

— Свою карьеру в Сбере Андрей Ручай начал 20 лет назад, пройдя путь от экономиста отдела кредитования до заместителя управляющего Челябинским отделением, — рассказал Пётр Колтыпин. — С 2020 года был управляющим Калужским отделением Среднерусского банка. Впереди у Андрея новые вызовы. Южный Урал — один из самых экономически активных регионов, который динамично развивается и активно внедряет технологические инновации в экономику и социальную сферу. Уверен, что опыт и профессионализм Андрея, а также глубокое понимание специфики территории позволят ему успешно решать поставленные задачи, повышая уровень жизни челябинцев.