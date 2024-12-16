Текслер встретился с новым управляющим Челябинским отделением Сбербанка

— Свою карьеру в Сбере Андрей Ручай начал 20 лет назад, пройдя путь от экономиста отдела кредитования до заместителя управляющего Челябинским отделением, — рассказал Пётр Колтыпин. — С 2020 года был управляющим Калужским отделением Среднерусского банка. Впереди у Андрея новые вызовы. Южный Урал — один из самых экономически активных регионов, который динамично развивается и активно внедряет технологические инновации в экономику и социальную сферу. Уверен, что опыт и профессионализм Андрея, а также глубокое понимание специфики территории позволят ему успешно решать поставленные задачи, повышая уровень жизни челябинцев.
В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество по внедрению технологий на базе искусственного интеллекта в экономику региона. Сервисы Сбера и компаний-партнёров уже активно используются в сфере здравоохранения — это дистанционный мониторинг пациентов с гипертонией, сервис «Электронный рецепт» и другие. В следующем году работа будет продолжена. В фокусе внимания — внедрение цифровых сервисов, в том числе на основе генеративного AI, в сфере образования и культуры.
Также был отмечен вклад Сбербанка в развитие инфраструктуры Челябинска — ко Дню города Сбер подарил всем жителям областной столицы умный светомузыкальный фонтан. Кроме того, банк участвует в финансировании социально важных инфраструктурных проектов по направлению государственно-частного партнёрства. Сейчас в регионе ведётся работа по финансированию Сбером строительства четырёх школ.
Ещё одно важное направление сотрудничества Сбера с правительством Челябинской области — развитие проектов в сфере образования и укрепление кадрового потенциала. В августе на базе ЮУрГУ в Челябинске открылся кампус «Школы 21» — это бесплатная школа цифровых технологий от Сбера, которая даёт возможность всем желающим от 18 лет получить востребованную IT-профессию. Школа оснащена современным оборудованием, также здесь предусмотрены удобные локации для отдыха. Как и остальные кампусы школы, челябинский кампус открыт 24/7, поэтому всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно.
В сфере ESG Сбер также является партнёром Южного Урала. В этом году при поддержке банка в Челябинске прошёл Детский экологический форум, который собрал на своей площадке 2,5 тысячи юных активистов. В следующем году Сбер тоже планирует поддержать это мероприятие.
Представители Сбера обсудили с губернатором Челябинской области планы на следующий год. В частности, речь шла о развитии сотрудничества с регионом по модели государственно-частного партнёрства и участии Сбера в реализации проектов комплексного развития территорий. Такие проекты позволяют комплексно решать задачу обновления жилой застройки, благоустройства и улучшения городской среды.
— Приоритетное направление работы Сбера на Южном Урале — комплексная поддержка региона, — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай. — Это внедрение передовых банковских и цифровых технологий, финансирование инфраструктурных проектов и социально значимых инициатив, которые направлены на повышение качества жизни челябинцев. Уверен, что накопленные знания и опыт помогут мне внести свой вклад в укрепление и процветание родного региона.
Напомним, умный плавающий фонтан появился на реке Миасс в центре Челябинска. Интерактивный водный комплекс торжественно открыли президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Этот фонтан стал 30-м, который Сбер подарил российским городам и белорусскому Минску.