Кремль сообщил о диалоге с новыми властями Сирии о российских базах

14 декабря Reuters со ссылкой на источники написал, что Москва перебросила часть военных на территории Сирии, но не планирует выводить войска с баз. Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что российские военные сосредоточились в Тартусе и Латакии. По словам члена политбюро пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Камаля Лабабиди, в Хмеймим из района Дамаска было выведено не менее 400 российских военных.