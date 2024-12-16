Кремль сообщил о диалоге с новыми властями Сирии о российских базах

«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Об идущих переговорах сообщали источники Bloomberg, по данным которого, Россия «приближается к заключению соглашения» о сохранении присутствия на авиабазе Хмеймим в Латакии и в военно-морском порту Тартус, а также собеседники ТАСС. Источник последнего говорил, что объекты «функционируют в обычном режиме».
14 декабря Reuters со ссылкой на источники написал, что Москва перебросила часть военных на территории Сирии, но не планирует выводить войска с баз. Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что российские военные сосредоточились в Тартусе и Латакии. По словам члена политбюро пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Камаля Лабабиди, в Хмеймим из района Дамаска было выведено не менее 400 российских военных.
Авиабаза Хмеймим находится вблизи средиземноморского города Джебла, который расположен примерно в 60 км к югу от Тартуса. База возникла на месте гражданского аэродрома. Соглашение между Россией и Сирией о размещении российской авиационной группы было подписано в Дамаске в августе 2015 года.
Военно-морская база в Тартусе — единственная у России в Средиземноморье. В 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения советского флота, который сохранился после распада СССР. Он использовался в ходе военной операции России в Сирии для обеспечения российской группировки.
В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих объектах российских сил на 49 лет, до 2066 года.