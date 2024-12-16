Москалькова предложила создать трибунал Союзного государства

«Очень важно, чтобы борьба с геноцидом на площадке нашего Союзного государства была обеспечена совместными усилиями. Геноцид — это не только Вторая мировая. Неогеноцид — это сегодняшний день».
Москалькова напомнила, что в Курской и Белгородской областях украинская армия убивала мирных жителей.
«Конечно, было бы очень неплохо рассмотреть вопрос о едином международном военном трибунале Союзного государства, который бы фиксировал эти ужасные преступления против человека и человечества с тем, чтобы можно было потом наказать виновных», — предложила она.
Ранее депутат Палаты представителей Беларуси Олег Гайдукевич сообщал, что российские коллеги поддерживают идею создания комиссии по расследованию преступлений Киева и Варшавы.