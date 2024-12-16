Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова предложила создать трибунал Союзного государства

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Неогеноцид произошел в наши дни в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова на конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие».

Источник: Sputnik.by

«Очень важно, чтобы борьба с геноцидом на площадке нашего Союзного государства была обеспечена совместными усилиями. Геноцид — это не только Вторая мировая. Неогеноцид — это сегодняшний день».

сказала она.

Москалькова напомнила, что в Курской и Белгородской областях украинская армия убивала мирных жителей.

«Конечно, было бы очень неплохо рассмотреть вопрос о едином международном военном трибунале Союзного государства, который бы фиксировал эти ужасные преступления против человека и человечества с тем, чтобы можно было потом наказать виновных», — предложила она.

Ранее депутат Палаты представителей Беларуси Олег Гайдукевич сообщал, что российские коллеги поддерживают идею создания комиссии по расследованию преступлений Киева и Варшавы.