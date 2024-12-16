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Юрий Слюсарь наградил шесть лучших донских спасателей

Ростовская область, 16 декабря 2024. DON24.RU. Шесть донских специалистов служб экстренного реагирования наградили почетным званием «Лучший спасатель Ростовской области». Распоряжение подписал врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

«Звание учреждено для поощрения спасателей, наиболее отличившихся и внесших значительный вклад в дело защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, за высокое профессиональное мастерство, а также лиц, способствующих защите населения и территории Ростовской области от ЧС», — пишет источник.

В этом году лучшими стали: Владимир Григорьев (спасатель 1-го класса Маневренного поисково-спасательного подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море РФ), Николай Жильченко (спасатель 1-го класса Миллеровского поисково-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы), Денис Кряжев (спасатель 2-го класса поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону), Вадим Плющев (начальник поисково-спасательной группы управления по делам ГО и ЧС Азовского района), Василий Руденко (спасатель 1-го класса Центрального поисково-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы), Александр Шипунов (начальник Маневренного поисково-спасательного подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море).