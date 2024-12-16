Юрий Слюсарь наградил шесть лучших донских спасателей

«Звание учреждено для поощрения спасателей, наиболее отличившихся и внесших значительный вклад в дело защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, за высокое профессиональное мастерство, а также лиц, способствующих защите населения и территории Ростовской области от ЧС», — пишет источник.