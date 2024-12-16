Юрий Слюсарь наградил шесть лучших донских спасателей

«Звание учреждено для поощрения спасателей, наиболее отличившихся и внесших значительный вклад в дело защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, за высокое профессиональное мастерство, а также лиц, способствующих защите населения и территории Ростовской области от ЧС», — пишет источник.
В этом году лучшими стали: Владимир Григорьев (спасатель 1-го класса Маневренного поисково-спасательного подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море РФ), Николай Жильченко (спасатель 1-го класса Миллеровского поисково-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы), Денис Кряжев (спасатель 2-го класса поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону), Вадим Плющев (начальник поисково-спасательной группы управления по делам ГО и ЧС Азовского района), Василий Руденко (спасатель 1-го класса Центрального поисково-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы), Александр Шипунов (начальник Маневренного поисково-спасательного подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море).