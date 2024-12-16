DailyWrap: Шольцу предстоит решающее голосование в преддверии выборов в Германии

Судя по опросам, сейчас решающее преимущество имеет крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС, который выдвинул Фридриха Мерца в качестве кандидата на пост канцлера. В последние месяцы поддержка избирателями ХДС/ХСС колеблется в диапазоне от 30% до 34%. Второй по популярности стала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 18% голосов избирателей. Социал-демократическая партия (СДПГ) Щольца набирает от 15% до 18%, «зеленые» — 10−14%, а СвДП — около 5%.