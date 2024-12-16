DailyWrap: Шольцу предстоит решающее голосование в преддверии выборов в Германии

Голосованию будет предшествовать 25-минутное выступление главы правительства, во время которого Шольц объяснит почему запросил у бундестага вотум доверия. А после — в 12:00 по Гринвичу — начнутся межфракционные дебаты, которые, предположительно, продлятся около двух часов, говорится в статье.
Если Шольц проиграет голосование, решение о роспуске парламента будет принимать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Для этого у него будет 21 день. Штайнмайер уже заявил о готовности завершить полномочия бундестага. Досрочные выборы намечены на 23 февраля.
Изначально Шольц намеревался подождать с запросом о вотуме доверия до следующего года, но давление оппозиции побудило его действовать оперативнее.
Судя по опросам, сейчас решающее преимущество имеет крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС, который выдвинул Фридриха Мерца в качестве кандидата на пост канцлера. В последние месяцы поддержка избирателями ХДС/ХСС колеблется в диапазоне от 30% до 34%. Второй по популярности стала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 18% голосов избирателей. Социал-демократическая партия (СДПГ) Щольца набирает от 15% до 18%, «зеленые» — 10−14%, а СвДП — около 5%.
Помимо Шольца и Мерца, кандидатами на пост канцлера Германии являются вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии «Союз 90/Зеленые» и председатель АдГ Алиса Вайдель.