Олбани
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DailyWrap: Шольцу предстоит решающее голосование в преддверии выборов в Германии

В понедельник в бундестаге состоится поименное голосование по вопросу доверия канцлеру Олафу Шольцу. Как ожидается, канцлер проиграет это голосование, что позволит провести досрочные выборы в стране, пишет DailyWrap.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Олаф Шольц
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Голосованию будет предшествовать 25-минутное выступление главы правительства, во время которого Шольц объяснит почему запросил у бундестага вотум доверия. А после — в 12:00 по Гринвичу — начнутся межфракционные дебаты, которые, предположительно, продлятся около двух часов, говорится в статье.

Если Шольц проиграет голосование, решение о роспуске парламента будет принимать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Для этого у него будет 21 день. Штайнмайер уже заявил о готовности завершить полномочия бундестага. Досрочные выборы намечены на 23 февраля.

Решение Шольца — это попытка выйти из тупика, возникшего после отставки в начале ноября министра финансов Кристиана Линднера, лидера либеральной Свободной демократической партии (СвДП), и его отстранения от работы в коалиционном правительстве.

Изначально Шольц намеревался подождать с запросом о вотуме доверия до следующего года, но давление оппозиции побудило его действовать оперативнее.

Судя по опросам, сейчас решающее преимущество имеет крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС, который выдвинул Фридриха Мерца в качестве кандидата на пост канцлера. В последние месяцы поддержка избирателями ХДС/ХСС колеблется в диапазоне от 30% до 34%. Второй по популярности стала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 18% голосов избирателей. Социал-демократическая партия (СДПГ) Щольца набирает от 15% до 18%, «зеленые» — 10−14%, а СвДП — около 5%.

Помимо Шольца и Мерца, кандидатами на пост канцлера Германии являются вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии «Союз 90/Зеленые» и председатель АдГ Алиса Вайдель.