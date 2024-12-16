Рождественское перемирие на Украине и российские базы в Сирии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны.
Глава государства также проведет встречу с представителями крупного российского бизнеса. Она пройдет в закрытом формате.
Об идее развернуть миротворцев на Украине
Говорить о миротворцах на Украине преждевременно, киевский режим пока сам отказывается от каких-либо переговоров: «Обо всем остальном, а именно о миротворцах, сейчас говорить очевидно преждевременно».
О возможности рождественского перемирия
Что касается возможности рождественского перемирия на Украине, то Путин «поддержал мирные усилия» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но их «не поддержала украинская сторона, а именно [Владимир] Зеленский».
О российских базах в Сирии
Окончательных решений о будущем российских баз в Сирии пока нет, ведется диалог с силами, контролирующими ситуацию в стране: «Все это будет определяться в ходе диалога».
О военных КНДР
Кремль не стал комментировать утверждения Киева о якобы гибели военных из КНДР в Курской области: «Это вопрос к Минобороны».