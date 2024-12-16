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Рождественское перемирие на Украине и российские базы в Сирии. Темы брифинга Пескова

Возможность рождественского перемирия на Украине, будущее российских баз в Сирии и утверждения Киева о якобы гибели военных из КНДР в Курской области стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства также проведет встречу с представителями крупного российского бизнеса. Она пройдет в закрытом формате.

Об идее развернуть миротворцев на Украине

Говорить о миротворцах на Украине преждевременно, киевский режим пока сам отказывается от каких-либо переговоров: «Обо всем остальном, а именно о миротворцах, сейчас говорить очевидно преждевременно».

О возможности рождественского перемирия

Что касается возможности рождественского перемирия на Украине, то Путин «поддержал мирные усилия» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но их «не поддержала украинская сторона, а именно [Владимир] Зеленский».

О российских базах в Сирии

Окончательных решений о будущем российских баз в Сирии пока нет, ведется диалог с силами, контролирующими ситуацию в стране: «Все это будет определяться в ходе диалога».

О военных КНДР

Кремль не стал комментировать утверждения Киева о якобы гибели военных из КНДР в Курской области: «Это вопрос к Минобороны».

Песков Дмитрий