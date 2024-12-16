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Молдова присоединилась к Международному альянсу солнечной энергии

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Молдова стала частью Международного альянса солнечной энергии (ISA). Соответствующее рамочное соглашение было подписано министром иностранных дел Михаилом Попшоем в Нью-Дели в ходе встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром.

Источник: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Попшой отметил, что, подписав это соглашение, Молдова сделала важный шаг в продвижении устойчивой энергетической системы, и подтвердила свою приверженность поддержке перехода к более зеленой и устойчивой энергетике.

«Присоединение Республики Молдова к ISA дает возможность партнерства для укрепления международного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и облегчения доступа нашей страны к обширной платформе обмена передовым опытом, технологиями и инновационными решениями. Членство в ISA позволяет нашей стране активно участвовать в глобальных инициативах в секторе солнечной энергии и сотрудничать с международными партнерами в совместных проектах».

заявили в МИД.

В министерстве также напомнили, что перед Молдовой стоит задача к 2030 году достичь уровня в 30% потребления энергии из возобновляемых источников.

Международный альянс солнечной энергии (ISA) — это межправительственная организация, основанная в 2015 году Индией и Францией, основная цель которой i работа над эффективным потреблением солнечной энергии для снижения зависимости от ископаемого топлива. Молдова стала 121-м членом ISA.

экология