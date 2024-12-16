Молдова присоединилась к Международному альянсу солнечной энергии

«Присоединение Республики Молдова к ISA дает возможность партнерства для укрепления международного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и облегчения доступа нашей страны к обширной платформе обмена передовым опытом, технологиями и инновационными решениями. Членство в ISA позволяет нашей стране активно участвовать в глобальных инициативах в секторе солнечной энергии и сотрудничать с международными партнерами в совместных проектах».