ЕС принял 15-й пакет санкций

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в заявлении. Санкции введены в том числе в отношении «2 чиновников КНДР» и китайских компаний, которых ЕС подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов беспилотников.
Также ограничения введены в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, невзирая на так называемые «потолки цен», которые пыталась ввести Группа семи. Санкции вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, которая ожидается в ближайшее время.
ЕС также ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки РФ товаров двойного назначения.