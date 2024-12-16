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ЕС принял 15-й пакет санкций

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. ЕС принял 15-й пакет санкций, внеся в черный список 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие нефть из РФ, говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.

Источник: РИА "Новости"

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в заявлении. Санкции введены в том числе в отношении «2 чиновников КНДР» и китайских компаний, которых ЕС подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов беспилотников.

Также ограничения введены в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, невзирая на так называемые «потолки цен», которые пыталась ввести Группа семи. Санкции вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, которая ожидается в ближайшее время.

ЕС также ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки РФ товаров двойного назначения.

ЕС
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