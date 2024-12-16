ЕС принял 15-й пакет санкций

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в заявлении. Санкции введены в том числе в отношении «2 чиновников КНДР» и китайских компаний, которых ЕС подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов беспилотников.