Что ждет курдов в Сирии после свержения Башара Асада

Курдские вооруженные формирования в Сирии контролируют автономную территорию Рожаву на северо-востоке страны, площадью более 47 тыс. кв. км. Участок был сформирован в период гражданской войны в 2012 году в соответствии с местной конституцией. В Сирии курды считаются вторым по численности народом после арабов. В стране их проживает около 20 млн человек, что составляет 12% от всех жителей.
Вооруженные формирования сирийских курдов входят в состав проамериканской курдско-арабской коалиции «Сирийские демократические силы» (СДС). После того как правительство Башара Асада пало, они рассчитывают на усиление своих позиций во власти страны. Кроме того, они хотят, чтобы курдские вооруженные формирования официально вошли в состав сирийской армии.
В решении политических вопросов они рассчитывают на содействие со стороны Соединенных Штатов. Представители курдов уже обратились к американским властям, сообщает The Wall Street Journal.
По информации «Ведомостей», в США в ответ на обращение СДС заявили, что сейчас американские власти только ведут переговоры с новыми политическими лидерами Сирии — главами «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; организация признана террористической и запрещена в РФ) о формировании будущего правительства. Гарантий курдам о включении в состав органов госвласти США пока не дают.
С лидером ХТШ Абу Мухаммедом аль-Джулани, чьи боевики 8 декабря вошли в Дамаск, курды сотрудничают.
СДС вместе с другими оппозиционными силами участвовали в наступлении на Алеппо, а 6 декабря захватили город Дейр-эз-Зор на востоке страны, который 12 декабря передали арабским отрядам.
СДС приветствовали смену власти в Сирии в декабре 2024 года. А после того, как Башар Асад снял с себя полномочия президента, они вывесили «флаг независимости» над всеми государственными учреждениями в Рожаве.
Абу Мухаммед аль-Джулани в ответ назвал курдов «частью сирийской родины и партнерами в будущей Сирии».
После свержения власти Асада в Сирии активизировали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ). СДС, которые долгие годы сражаются с террористами, призвали международное сообщество оказать им поддержку.
В ответ в Турции заявили, что их разведка данные об активизации ИГ* не подтверждает, а вот курдская группировка «Отряды народной самообороны» (YPG), входящая в состав СДС, представляет угрозу. В Анкаре считают YPG преемницей Рабочей партии Курдистана, с которой она несколько десятилетий ведет вооруженную борьбу.
Сирийские курды стремятся защитить свои права, так как им угрожает Сирийская национальная армия (СНА), действующая в соответствии с приказами Турции. Как рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре, ранее СДС ранее была вынуждена покинуть анклав Тель-Рифаат и восточный Алеппо под напором боевиков СНА.
По словам эксперта, Турция требует исключить СДС и YPG из состава в будущем сирийском правительстве.
«Успех будет зависеть от того, насколько США окажут поддержку курдам в решении этой проблемы на фоне неопределенности после прихода Дональда Трампа в Белый дом. Пока Вашингтон по этому поводу ведет переговоры с Анкарой, но сейчас в сирийском конфликте доминирует турецкая точка зрения», — уточнил эксперт.
Еще одной проблемой, которая может помешать курдам войти в состав правительства, могут стать противоречия с ХТШ*. Дело в том, что идеологии «Сирийских демократических сил» и «Хайят Тахрир аш-Шам»* несовместимы по многим положениям.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов уверен, что Дамаск, скорее всего, предоставит курдам автономию, но не в пределах территории, которую они сейчас контролируют, а только там, где они действительно проживают.
Будущее автономии курдов в Сирии и перспектива включения СДС в состав правительства пока остаются туманными.
* организация признана террористической и запрещена в РФ