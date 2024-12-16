Что ждет курдов в Сирии после свержения Башара Асада

Курдские вооруженные формирования в Сирии контролируют автономную территорию Рожаву на северо-востоке страны, площадью более 47 тыс. кв. км. Участок был сформирован в период гражданской войны в 2012 году в соответствии с местной конституцией. В Сирии курды считаются вторым по численности народом после арабов. В стране их проживает около 20 млн человек, что составляет 12% от всех жителей.