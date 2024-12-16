МИД Беларуси заявил, что растет запрос решения украинского конфликта дипломатией

В частности, замглавы МИДа Юрий Амбразевич сказал о том, что обстановка в мире и вокруг Беларуси остается той же сложности, как и в течение последних лет. Дипломат отметил, что вооруженные очаги напряженности продолжают нарастать, а один из них «полыхает на юге» от белорусских границ. Он указал также на обострение ситуации на Ближнем Востоке, увеличение потоков беженцев и мигрантов.