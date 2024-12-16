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МИД Беларуси заявил, что растет запрос решения украинского конфликта дипломатией

МИД Беларуси заявил о растущем запросе на дипломатическое решение украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси сказали о растущем запросе в мире на дипломатическое решение украинского конфликта, сообщает БелТА.

В частности, замглавы МИДа Юрий Амбразевич сказал о том, что обстановка в мире и вокруг Беларуси остается той же сложности, как и в течение последних лет. Дипломат отметил, что вооруженные очаги напряженности продолжают нарастать, а один из них «полыхает на юге» от белорусских границ. Он указал также на обострение ситуации на Ближнем Востоке, увеличение потоков беженцев и мигрантов.

— Растущие в мире неравенство и несправедливость искажают процессы глобализации, — подметил он.

Амбразевич рассказал также о системном наращивании коалиционных войск НАТО вблизи границы Беларуси, из-за чего происходит дополнительная напряженность. Еще дипломат заметил, что Минск не может не беспокоить, что вооруженный украинский конфликт перешел на российскую территорию. И добавил, что растет запрос на дипломатическое решение конфликта в Украине.

— Мы видим, что из-за сложной ситуации на фронте для украинских войск в мире растет запрос на дипломатическое решение конфликта, — добавил дипломат.

Также МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси.