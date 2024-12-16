Гагаузия не испугалась сделать ставку на Россию: исполняется 30 лет автономии, вставшей костью в горле у Кишинева

В этом году исполняется 30 лет гагаузской автономии, возглавляемой Башканом — правителем автономии, которая сменила Республику Гагаузия провозглашенную в 1990 году почти одновременно с Приднестровской Молдавской республикой. 19 августа 1990 народный съезд принял Декларацию о свободе и независимости гагаузского народа от Молдовы, а 23 декабря 1994 произошла мирная договорная реинтеграция Гагаузии в состав Молдавии на правах автономии. Впервые с 15 века гагаузский народ получил государственность, пусть и в виде автономии в составе Республики Молдова.
Накануне этой важной даты Евгения Гуцул, занимающая уже год должность Башкана (главы) Гагаузской автономии, провела встречу с гагаузской диаспорой в рамках круглого стола, организованного Культурно-образовательным центром Молдовы в России. Прошлогодние выборы главы автономии властям Молдавии не понравились: они объявили их антиконституционными и двинулись в сторону евроинтеграции, когда как Гагаузская автономия традиционно выступает за стратегическое партнерство с Россией.
Братские отношения Москвы с народом Гагаузии сложились давно и основаны на генетической памяти народа о тяжестях румынской оккупации, глубоком нежелании повторять этот опыт, шагая по одной орбите с нынешней про-румынской Молдавией и живых воспоминаний о девяностых годах ХХ века, когда эти противоречия едва не привели к горячим военным действиям.
Гагаузы — небольшой народ на юге Молдавии веками живущий в Причерноморье. Не меняя места своего жительства они успели побывать вначале в Валашском, затем в Молдавском княжестве, потом в Османской Империи, затем — длительно — в состоянии «дикого поля», с 1812 года — в Российской Империи в составе Бессарабии, в межвоенный период — в составе Румынии, затем Одесской области СССР, после в составе Молдавской Советской Социалистической республики, затем — четыре года как самопровозглашенная республика, и лишь потом как современная автономия. Окончился ли их исторический путь? Кто знает. Времена и империи проплывают мимо них, а гагузский корабль стойко держится на якорях народной поддержки.
Глава Гагаузии Евгения Александровна Гуцул сразу задала тон всей встречи: «Спустя три десятилетия мы отдаем дань уважения мудрости и прагматизму лидеров Кишинева и Комрата, которые в сложные времена избрали путь диалога и поиска компромиссов, избежав эскалации конфликта. Спустя 30 лет Кишинев проигнорировал, заблокировал и отменил задним числом целый ряд статей закона об особом правовом статусе. Представители правящей партии PAS открыто призывают к ликвидации Гагаузии и обвиняют нас в дестабилизации, когда мы отстаиваем свои законные права».
По словам депутата парламента Молдавии от блока «Победа» Александра Суходольского, закон давший автономию гагаузам был принят благодаря серьезным усилиям со стороны Российской Федерации, при содействии Турецкой Республики и благодаря отцам основателям Гагаузской автономии, с их идеологией мирного решения того возможного военного конфликта, который мог разгореться. Он похвалил также усилия молдавской стороны, здравых политиков, депутатов, которые очень серьезно отнеслись к задаче разработки этого проекта. Но, увы, 30-летний период показал, что не всегда власти Кишинева относились к Гагаузской автономии и, в частности, к своему собственному закону, с уважением:
«Выхолащивались целые нормы и статьи, на которым основывается вся наша гагаузская автономия. Ведь закон — это не просто название, это не просто нормативный документ. Благодаря этому закону существует вся наша система управления и власти в Гагаузии, начиная от исполнительного органа во главе с Башканом, законодательного органа, нашего Гагаузского парламента, Народного собрания Гагаузии и остальных органов власти» — отметил депутат молдавского парламента от Гагаузии.
«Я напомню, чем ознаменовались начало и середина 90-х годов. Кровавый распад Югославии. Кровопролитные военные конфликты в Абхазии и Южной Осетии, в Нагорном Карабахе, Первая Чеченская война и совсем рядом с нами братоубийственная война в Приднестровье. Молдавские и гагаузские народы показали всему миру уникальный пример разрешения этнополитического конфликта. В провластной прессе на нас пытаются постоянно навешивать ярлыки: сепаратисты, агенты Кремля, якобы мы несем угрозу нацбезопасности. Настраивают против нас молдавское общество. Нелегитимный президент Молдовы, госпожа Санду нагло и демонстративно нарушила закон Республики. Она до сих пор не подписала указ о том, чтобы Башкан была в составе правительства. Это ее личные амбиции, ее личные хотелки, она это прямо и говорит. Они уже ноги вытерли сотни раз об эту конституцию, уже нарушили практически все возможные нормы», — заявила глава Гагаузской Автономии, Евгения Гуцул.
Принявший участие в мероприятии вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и поддержал борьбу за права Гагаузии со стороны Евгении Гуцул и ее команды:
«Борьба важна прежде всего для того, чтобы сохранить близкие, братские связи между теми, кто видит в России самых близких людей. На прошедших выборах было сделано все для того, чтобы большая молдавская диаспора в России не смогла проголосовать, делается все для того, чтобы заместить свои проблемы во внутренней политике, в экономике, коррупционные скандалы, попыткой закрыть независимые СМИ в Молдове, преследовать независимых политиков и не исполнять свою же конституцию. Для Майя Санду конституция Молдовы примерно то же самое, что меню в пиццерии. Она использует ее для того, чтобы продать свою страну. Мы приверженцы понятного подхода, при котором международные договоры используются по назначению. Поэтому мы не понимаем и всячески будем выступать против той политики, когда руководство Гагаузии не пускают в федеральное правительство, когда игнорируются интересы простых граждан Молдавии. Мы против этого».
Подводя итоги Евгения Гуцул отметила, что гагаузцы уже вошли в историю: «На сегодняшний день мы стоим здесь, в сердце Москвы, Российской Федерации, и ничего не боимся. Примут нас к себе на родину или нет? Там уже законы приняты, чтобы нас сделать чуть ли не изменниками Родины. Это те люди, которые работают во благо людей, рискуют быть изменниками Родины? А те люди, которые действуют исключительно в целях Запада — нет. И всю эту европейскую демократию и ценности мы уже увидели. И видим и в Грузии, видим и в Румынии. Но мы сильные, у нас все получится.».
«Мы хотим сказать, что мы будем с вами, — заверил гагаузов Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов, — Мы будем с вами и когда все нормально, мы будем с вами и когда будет сложно».