Гагаузия не испугалась сделать ставку на Россию: исполняется 30 лет автономии, вставшей костью в горле у Кишинева

«Борьба важна прежде всего для того, чтобы сохранить близкие, братские связи между теми, кто видит в России самых близких людей. На прошедших выборах было сделано все для того, чтобы большая молдавская диаспора в России не смогла проголосовать, делается все для того, чтобы заместить свои проблемы во внутренней политике, в экономике, коррупционные скандалы, попыткой закрыть независимые СМИ в Молдове, преследовать независимых политиков и не исполнять свою же конституцию. Для Майя Санду конституция Молдовы примерно то же самое, что меню в пиццерии. Она использует ее для того, чтобы продать свою страну. Мы приверженцы понятного подхода, при котором международные договоры используются по назначению. Поэтому мы не понимаем и всячески будем выступать против той политики, когда руководство Гагаузии не пускают в федеральное правительство, когда игнорируются интересы простых граждан Молдавии. Мы против этого».