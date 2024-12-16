МИД назвал игроков «за кулисами» в Сирии и предостерег Израиль

«За кулисами» ситуации в Сирии, где повстанцы за 10 дней смогли добиться падения власти президента страны Башара Асада, стоят США, и также Израиль. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Точно просматриваются США. Безусловно, бенефициаром произошедшего является Израиль», — сказал он (цитата по ТАСС). Он также добавил, что Москва хочет «предостеречь определенные “горячие головы” в Западном Иерусалиме от упоения возможностями».
Рябков призвал Израиль вернуться к выполнению соглашения с Сирией 1974 года. Речь идет о «Соглашении о разделении сил между Израилем и Сирией», которое положило конец войне Судного дня. По соглашению, Израиль выводил войска из захваченных районов анклава и горы Херомон, между сторонами создавала буферная линия и вводились миротворцы ООН.
После падения власти Башара Асада Израиль предпринял наступление на сирийские территории. В частности, израильские войска впервые с 1973 года открыто зашли на территорию Сирии за пределами буферной зоны. После этого совет шести деревень друзов в районе Джабаль-эш-Шейх на юге Сирии постановил не допуститьпроникновения боевиков из повстанческих исламистских группировок и решил присоединиться к Голанским высотам, оккупированным Израилем.
Также Израиль наносил удары по территории Сирии — по флоту страны, авиабазам Сирии. Сирия после этого обращалась в Совбез ООН из-за действий Израиля.