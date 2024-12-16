МИД назвал игроков «за кулисами» в Сирии и предостерег Израиль

После падения власти Башара Асада Израиль предпринял наступление на сирийские территории. В частности, израильские войска впервые с 1973 года открыто зашли на территорию Сирии за пределами буферной зоны. После этого совет шести деревень друзов в районе Джабаль-эш-Шейх на юге Сирии постановил не допуститьпроникновения боевиков из повстанческих исламистских группировок и решил присоединиться к Голанским высотам, оккупированным Израилем.