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«В ближайшее время»: Путин поставил перед армией новые задачи

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступает на коллегии Минобороны России.

О ходе спецоперации

  • Российские войска прочно владеют стратегической инициативой по линии боевого соприкосновения;
  • Текущий год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов;
  • «Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», — сказал президент.

Ситуация в мире

  • Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной;
  • В некоторых регионах мира сохраняется высокий конфликтный потенциал, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке;
  • Действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить доминирование;
  • США продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, стремясь нанести России стратегическое поражение;
  • Штаты поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников;
  • Новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США;
  • Страны НАТО увеличивают военные расходы, у границ России сколачиваются ударные группировки войск;
  • НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем;
  • США пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует нападать на кого-то;
  • Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать. «(США. — Прим. ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые “правила”, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них. — Прим. ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает. А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания», — указал Путин.

Дополнительные меры безопасности

  • Москва вынуждена принимать дополнительные меры безопасности, но делает это аккуратно и взвешенно;
  • Россия уделяет серьезное внимание наращиваю потенциала своих Вооруженных сил, Москве важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время;
  • Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем;

Поручения по развитию Вооруженных сил

  • Опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений;
  • Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу;
  • Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений в России составляет пять-семь суток благодаря взаимодействию военных и ОПК;
  • Необходимо создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения;
  • Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками;
  • Требуется нарастить производство БПЛА.

Путин Владимир