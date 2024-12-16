«В ближайшее время»: Путин поставил перед армией новые задачи

О ходе спецоперации
- Российские войска прочно владеют стратегической инициативой по линии боевого соприкосновения;
- Текущий год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов;
- «Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», — сказал президент.
Ситуация в мире
- Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной;
- В некоторых регионах мира сохраняется высокий конфликтный потенциал, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке;
- Действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить доминирование;
- США продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, стремясь нанести России стратегическое поражение;
- Штаты поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников;
- Новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США;
- Страны НАТО увеличивают военные расходы, у границ России сколачиваются ударные группировки войск;
- НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем;
- США пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует нападать на кого-то;
- Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать. «(США. — Прим. ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые “правила”, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них. — Прим. ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает. А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания», — указал Путин.
Дополнительные меры безопасности
- Москва вынуждена принимать дополнительные меры безопасности, но делает это аккуратно и взвешенно;
- Россия уделяет серьезное внимание наращиваю потенциала своих Вооруженных сил, Москве важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время;
- Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем;
Поручения по развитию Вооруженных сил
- Опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений;
- Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу;
- Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений в России составляет пять-семь суток благодаря взаимодействию военных и ОПК;
- Необходимо создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения;
- Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками;
- Требуется нарастить производство БПЛА.