Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ

Также ограничения введены в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, невзирая на так называемые потолки цен, которые пыталась ввести Группа семи. Ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, которая ожидается в ближайшее время.