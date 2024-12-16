Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ

В черный список попали 54 физических лица и 30 организаций. Санкции введены в том числе в отношении «2 чиновников КНДР» и китайских компаний, которых ЕС подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов беспилотников.
Также ограничения введены в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, невзирая на так называемые потолки цен, которые пыталась ввести Группа семи. Ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, которая ожидается в ближайшее время.
ЕС также ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки России товаров двойного назначения.