При этом Москвалькова обратила внимание на то, что геноцид — это не только Вторая мировая война, но неогеноцид — это происходящее сегодня. Еще уполномоченный по правам человека в России сказала, что в Курской и Белгородской областях мирные жители погибли от действий украинских военных.