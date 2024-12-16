Москалькова предложила создать трибунал Союзного государства Беларуси и России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать трибунал Союзного государства, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, на конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие», которая проходит в Москве, Москалькова сообщила о неогеноциде, которых произошел в современности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В связи с этим чиновница сказала о важности борьбы геноцидом на площадке Союзного государства.
— Очень важно, чтобы борьба с геноцидом была обеспечена совместными усилиями, — заметила она.
При этом Москвалькова обратила внимание на то, что геноцид — это не только Вторая мировая война, но неогеноцид — это происходящее сегодня. Еще уполномоченный по правам человека в России сказала, что в Курской и Белгородской областях мирные жители погибли от действий украинских военных.
В связи с этим Масколькова сказала о необходимости военного трибунала Союзного государства.
— Было бы очень неплохо рассмотреть вопрос о едином международном военном трибунале Союзного государства, который бы фиксировал эти ужасные преступления против человека и человечества с тем, чтобы можно было потом наказать виновных, — резюмировала чиновница.
Ранее в Минске Москалькова назвала срок обмена посылок военнопленным России и Украины.
Еще МИД Беларуси сообщил, что растет запрос на решение украинского конфликта дипломатией.
Также МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси.