Мэр Новосибирска анонсировал системы видеонаблюдения на Димитровском мосту

По словам градоначальника, эти работы будут выполнены до ноября 2025 года. А всего в течение полутора лет к единому пункту управления транспортной безопасностью будут подключены 24 мостовых сооружения, среди который мост на улице Ватутина и путепроводы на Восходе, Советском шоссе и Октябрьском магистрали.