Мэр Новосибирска анонсировал системы видеонаблюдения на Димитровском мосту

Димитровский мост и тоннель на подъезде к нему оснастят техническими средствами охраны, телевизионного наблюдения и оповещения. Об этом в понедельник, 16 декабря в своём телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, эти работы будут выполнены до ноября 2025 года. А всего в течение полутора лет к единому пункту управления транспортной безопасностью будут подключены 24 мостовых сооружения, среди который мост на улице Ватутина и путепроводы на Восходе, Советском шоссе и Октябрьском магистрали.
«Сейчас видеонаблюдение и оповещение работают на Бугринском мосту и двух путепроводах — через русло реки Каменка у волейбольного центра “Локомотив-Арена” и по улице Ипподромской», — уточнил чиновник.