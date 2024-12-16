Оверчук: соглашение России и Беларуси о признании виз заработает в 2025 году

«Очень важный аспект нашего взаимодействия — это реализация соглашения о взаимном признании виз», — напомнил российский вице-премьер.
По его словам, планирование данной работы шло в рамках работы группы высокого уровня. Компетентные органы двух стран к 8 декабря текущего года завершили тестирование закрытого канала для обмена данными.
МИД РФ на прошлой неделе проинформировал белорусскую сторону о том, что все внутриполитические процедуры в России выполнены. Беларусь также уведомила о завершении всех процедур со своей стороны.
«Теперь в соответствии с соглашением, оно должно вступить в силу в течение 30 дней после обмена соответствующими нотами, — то есть в середине января 2025 года», — пояснил российский вице-премьер.
Согласно двустороннему соглашению, граждане иностранных государств и лица без гражданства могут въезжать, выезжать, ехать транзитом через Беларусь и Россию при наличии визы одной из стран.