Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы

В мае Владимир Путин поручил провести учения ядерных сил в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада. В ходе первого этапа в том же месяце военные отработали подачу ядерных боеприпасов для комплексов «Искандер». В ходе второго этапа в июне силы ракетных соединений отрабатывали получение боеприпасов. Третий этап учений прошел в июле—августе, в ходе него ВКС отработали снаряжение авиасредств и ракет-носителей учебными боеприпасами.