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Путин предупредил об ответе России на развертывание ракет США

Если США начнут развертывать ракеты средней и меньшей дальности, Россия снимет с себя обязательства по развертыванию таких систем, заявил на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

США создают и готовят к размещению в передовых зонах ракеты с дальностью стрельбы до 5500 км, «при этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заявил он. Путин напомнил, что эти действия запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный США и СССР в 1987 году,

«Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности», — сказал он.

Материал дополняется.

Путин Владимир