Путин предупредил об ответе России на развертывание ракет США

США создают и готовят к размещению в передовых зонах ракеты с дальностью стрельбы до 5500 км, «при этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заявил он. Путин напомнил, что эти действия запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный США и СССР в 1987 году,