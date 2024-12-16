Андрей Дроботов покинул мэрию Тольятти

Напомним, Андрей Дроботов был назначен заместителем главы Тольятти по имуществу и градостроительству в мае 2022 года. На тот момент его общий трудовой стаж составлял 28 лет. До назначения на пост Дроботов работал на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 г. являлся председателем правления АО «Тольяттихимбанк».