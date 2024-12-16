Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов назвал задачей военных подготовку к возможному конфликту с НАТО

Деятельность министерства обороны в ближайшие годы будет строится с учетом подготовки к возможному военному конфликту с НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, работам ведомства строится с учетом «обеспечения полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе». Он добавил, что это делается с учетом «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».

Это связано с решениями, которые были «приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса» и тем, что «находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО».

При этом Россия исключает угрозы, что на НАТО нападет Россия. Об этом, в частности, говорил в июне президент России Владимир Путин. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?» — говорил президент России, назвав это «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров».

С предупреждениями об угрозе конфликта между НАТО и Россией на фоне боевых действий на Украине неоднократно выступали западные политики. Так, в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году.

Также конфликт военный между НАТО и Россией не исключал польский президент Анджей Дуда. По его мнению, если Запад позволит Украине проиграть, то «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка».

НАТО
ЕС