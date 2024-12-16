Белоусов назвал задачей военных подготовку к возможному конфликту с НАТО

При этом Россия исключает угрозы, что на НАТО нападет Россия. Об этом, в частности, говорил в июне президент России Владимир Путин. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?» — говорил президент России, назвав это «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров».