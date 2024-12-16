Белоусов назвал задачей военных подготовку к возможному конфликту с НАТО

По его словам, работам ведомства строится с учетом «обеспечения полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе». Он добавил, что это делается с учетом «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».
Это связано с решениями, которые были «приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса» и тем, что «находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО».
При этом Россия исключает угрозы, что на НАТО нападет Россия. Об этом, в частности, говорил в июне президент России Владимир Путин. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?» — говорил президент России, назвав это «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров».
С предупреждениями об угрозе конфликта между НАТО и Россией на фоне боевых действий на Украине неоднократно выступали западные политики. Так, в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году.
Также конфликт военный между НАТО и Россией не исключал польский президент Анджей Дуда. По его мнению, если Запад позволит Украине проиграть, то «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка».