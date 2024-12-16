Сирия призывает страны БРИКС помочь ей в восстановлении

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия призывает страны БРИКС помочь Дамаску в восстановлении страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.