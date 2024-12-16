Сирия призывает страны БРИКС помочь ей в восстановлении

«БРИКС — группа крупных стран с сильной экономикой. Мы — разрушенная страна. Мы призываем страны БРИКС помочь сирийскому народу в восстановлении», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможном вступлении Сирии в объединение.
Ранее заместитель главы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС заявил, что БРИКС готовы рассмотреть заявку Сирии на присоединение, если новые власти страны ее подтвердят.
Ранее посол Сирии в России Башар Джаафари говорил, что его страна «ведет серьезные переговоры» о присоединении к БРИКС.