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Сирия призывает страны БРИКС помочь ей в восстановлении

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия призывает страны БРИКС помочь Дамаску в восстановлении страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

Источник: AP

«БРИКС — группа крупных стран с сильной экономикой. Мы — разрушенная страна. Мы призываем страны БРИКС помочь сирийскому народу в восстановлении», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможном вступлении Сирии в объединение.

Ранее заместитель главы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС заявил, что БРИКС готовы рассмотреть заявку Сирии на присоединение, если новые власти страны ее подтвердят.

Ранее посол Сирии в России Башар Джаафари говорил, что его страна «ведет серьезные переговоры» о присоединении к БРИКС.

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