В Сирии жители шиитских поселений вступили в бой с вооруженной оппозицией

«Жители сирийских деревень (17 пограничных поселений) в районе Кусейр, где проживают шииты ливанцы, находятся в состоянии повышенной напряженности после того, как начались боестолкновения людей из кланов Заэйтер и Джаафар с одной стороны и бойцами “Хайят тахрир аш-Шам” с другой в поселении Хувейик», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, посредники из ливанского Хермеля пытаются предпринять меры для решения конфликта между двумя сторонами. Старейшины ливанских кланов не ведут переговоры напрямую с руководством сирийской вооруженной оппозиции, задействованы контакты через Турцию и Катар.
«Около 70 тысяч жителей, пограничных сирийских поселений, в большинстве своем из числа шиитских ливанских фамилий, которые владеют на протяжении сотен лет землями там, бежали в районы Баальбек -Хермель (северо-восток Ливана)», — добавил источник.