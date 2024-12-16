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В Сирии жители шиитских поселений вступили в бой с вооруженной оппозицией

БЕЙРУТ, 16 дек — РИА Новости. Представители шиитских фамилий, проживающие в деревнях, расположенных на границе с Ливаном с сирийской стороны, вступили в бой с отрядами вооруженной оппозиции, которые пытались проехать на территории деревень, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник в районе Хермель.

Источник: © РИА Новости

«Жители сирийских деревень (17 пограничных поселений) в районе Кусейр, где проживают шииты ливанцы, находятся в состоянии повышенной напряженности после того, как начались боестолкновения людей из кланов Заэйтер и Джаафар с одной стороны и бойцами “Хайят тахрир аш-Шам” с другой в поселении Хувейик», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, посредники из ливанского Хермеля пытаются предпринять меры для решения конфликта между двумя сторонами. Старейшины ливанских кланов не ведут переговоры напрямую с руководством сирийской вооруженной оппозиции, задействованы контакты через Турцию и Катар.

«Около 70 тысяч жителей, пограничных сирийских поселений, в большинстве своем из числа шиитских ливанских фамилий, которые владеют на протяжении сотен лет землями там, бежали в районы Баальбек -Хермель (северо-восток Ливана)», — добавил источник.