В Сирии жители шиитских поселений вступили в бой с вооруженной оппозицией

«Жители сирийских деревень (17 пограничных поселений) в районе Кусейр, где проживают шииты ливанцы, находятся в состоянии повышенной напряженности после того, как начались боестолкновения людей из кланов Заэйтер и Джаафар с одной стороны и бойцами “Хайят тахрир аш-Шам” с другой в поселении Хувейик», — рассказал собеседник агентства.