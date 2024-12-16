Рамзан Кадыров предложил исключить ХТШ из списка террористов

«Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения “Хайят Тахрир аш-Шам” и ее представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он предложил привлечь к работе в контактной группе сирийцев, которые живут и работают в Чеченской Республике.
На прошлой неделе, 10 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм исключения организации из списка террористических, если она прекратила противоправную деятельность. Действующее законодательство в Росии не позволяет исключать организации из этого списка.
Исламистские группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. 12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки.