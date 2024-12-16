Рамзан Кадыров предложил исключить ХТШ из списка террористов

«Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения “Хайят Тахрир аш-Шам” и ее представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.