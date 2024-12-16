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Рамзан Кадыров предложил исключить ХТШ из списка террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что России необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии. Для этого, как считает глава региона, нужно не допустить эскалации в отношениях между Россией и новыми властями и запустить процедуру исключения группировки Хайят Тахрир аш-Шам из списка террористических организаций.

Источник: РИА "Новости"

«Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения “Хайят Тахрир аш-Шам” и ее представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он предложил привлечь к работе в контактной группе сирийцев, которые живут и работают в Чеченской Республике.

На прошлой неделе, 10 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм исключения организации из списка террористических, если она прекратила противоправную деятельность. Действующее законодательство в Росии не позволяет исключать организации из этого списка.

Исламистские группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. 12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки.

Кадыров Рамзан