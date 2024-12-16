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Всё законно: мэр Челябинска прокомментировал снос киосков «Роспечати»

В Челябинске начали массово сносить киоски «Роспечати». За прошедшую неделю с улиц убрали четыре киоска, а на предстоящей неделе обещают снести ещё 25. Ситуацию, встревожишую распространителей прессы и горожан, прокомментировал глава города Алексей Лошкин.

Источник: Pchela.News

Снос киосков «Роспечати» заставил руководителей СМИ и продавцов написать коллективное обращение с просьбой упростить процедуру продления договоров на аренду земель. После смены собственника «Роспечати» она заметно усложнилась, и часто приходят отказы. По словам мэра Челябинска Алексея Лошкина, снос киосков — это плановая работа, которую проводят в соответствии с порядком, размещённым на ресурсах Комитета управления имуществом.

— Данная работа ведётся в соответствии с представлением управления Федеральной антимонопольной службы, поэтому данная работа совершенно чётко регламентирована и произведена на законных основаниях.

уточнил глава города.

Напомним, в Челябинске каждый второй ларёк является незаконным, и Алексей Лошкин хочет навести порядок в этой сфере. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ в конце ноября.

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