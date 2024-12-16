Всё законно: мэр Челябинска прокомментировал снос киосков «Роспечати»

Снос киосков «Роспечати» заставил руководителей СМИ и продавцов написать коллективное обращение с просьбой упростить процедуру продления договоров на аренду земель. После смены собственника «Роспечати» она заметно усложнилась, и часто приходят отказы. По словам мэра Челябинска Алексея Лошкина, снос киосков — это плановая работа, которую проводят в соответствии с порядком, размещённым на ресурсах Комитета управления имуществом.